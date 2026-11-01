El este starul care poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu! S-a autopropus deja la Inter

După eșecul din Derby della Madonnina, Cristi Chivu a declarat că Inter mai are nevoie de un atacant și va încerca să găsească soluții.

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Presa italiană a început imediat să speculeze și au fost înaintate câteva nume de jucători, Paul Mendy de la Cagliari, Ademola Lookman de la Atletico Madrid sau Federico Chiesa de la Liverpool.

Pe listă se află însă și un nume care iese în evidență, cel al lui Mauro Icardi, care deja s-a autopropus la gruparea antrenată de Cristi Chivu.

”Am trăit ani importanți acolo, iar cu acel tricou și cu banderola de căpitan am construit o parte din propria mea identitate. Finalul a fost dureros și mi-aș dori să pot închide acest capitol într-un alt mod. Totuși, o revenire ar avea sens doar dacă ar exista convingere de ambele părți și un obiectiv pe care să-l atingem împreună. Încă mai am multe de oferit: dacă mă întorc undeva, o fac pentru a fi util și pentru a câștiga.

Aș schimba modul în care am gestionat anumite momente, mai ales spre final. Pierderea banderolei de căpitan m-a afectat profund. În aceeași perioadă, aveam probleme la genunchi și am jucat fiecare meci cu infiltrații, din cauza durerilor puternice. A fost greu de acceptat faptul că o problemă atât de serioasă a fost pusă la îndoială. Astăzi aș ști să mă exprim mai bine și să gestionez anumite situații cu mai multă claritate. Să recunosc acest lucru nu diminuează cu nimic ceea ce am oferit lui Inter. Înseamnă că m-am maturizat”, a spus Icardi într-un interviu acordat recent.

Mauro Icardi are 219 meciuri în tricoul lui Inter Milano, în care a reușit să marcheze 124 de goluri și să ofere 29 de pase decisive.