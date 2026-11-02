Florinel Coman (28 de ani) va intra în ultimele șase luni de contract, la Al-Gharafa, de la 1 ianuarie.

Coman, în Champions League! Anunțul arabilor îi oferă lui Florinel o șansă imensă

Din acel moment, fostul golgheter al Superligii își poate alege următoarea destinație, pentru sezonul 2027-2028, fără ca formația din Doha să primească vreo sumă de transfer. În acest context, e clar că Florinel joacă, în această perioadă, și cu gândul la echipa la care va ajunge după această ședere nefericită, per ansamblu, la Al-Gharafa. Aici, în afară de contractul foarte bun pe care l-a avut, cu un salariu lunar de 170,000 de euro, reușitele fotbalistice ale lui Florinel au fost puține.

Și, totuși, în ultimele două săptămâni, internaționalul român a început să primească mai multe minute din partea antrenorului Pedro Martins. Acum, înaintea meciului din această seară, Al-Gharafa (Qatar) – Al-Qadsiah (Arabia Saudită), Coman a primit o veste excelentă.

Al-Gharafa – Al-Qadsiah, cu Coman inclus printre titulari, live pe VOYO, de la ora 20:15

Partida din etapa a 4-a a Ligii Campionilor Asiei e una crucială pentru echipa lui Coman! Pentru că, în primele trei runde din competiție, Al-Gharafa a pierdut tot: 1-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), 1-2 cu Esteghlal Teheran (Iran) și 1-2 cu Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită).

Având în vedere că mai sunt cinci etape din Champions League Elite, echipa lui Coman trebuie să înceapă să strângă puncte, ca să-și îmbunătățească șansele la o clasare între primele 8. În cea mai importantă competiție intercluburi din Asia, primele opt echipe din cele două serii, vest și est, vor obține calificarea, în prima fază eliminatorie.

Vestea bună pentru Coman e că, după ce a marcat în precedenta etapă din Champions League și a fost titular și vineri, în campionat, el pare că l-a convins pe antrenorul său, Pedro Martins. Pentru că presa din Qatar l-a anunțat pe Florinel titular, pentru meciul din această seară cu Al-Qadsiah, de la ora 20:15.

Potrivit jurnaliștilor din Qatar, Coman ar urma să fie folosit vârf, susținut de un trident ofensiv format exclusiv din algerieni: Brahimi, Bennacer și Ounas. Folosind această așezare ofensivă, Pedro Martins merge pe varianta „totul sau nimic“, după înfrângerile din primele trei runde.