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Peste ani, dacă va fi pus să întocmească un clasament al antrenorilor care i-au marcat cariera, Florinel Coman va trece două nume pe foaie: Gheorghe Hagi și Pedro Martins. Din motive diametral opuse!

Actualul selecționer ar ocupa prima poziție, în ierarhia preferințelor lui Florinel, având în vedere că i-a dat aripi la Viitorul / Farul și l-a readus în circuitul primei reprezentative, în vară. De partea cealaltă, portughezul Pedro Martins ar ocupa ultimul loc, în clasamentul lui Coman. Pentru că, de când s-a intersectat cu acesta, la Al-Gharafa, cariera fotbalistului român a intrat pe o pantă descendentă. Atât de mare a fost frustrarea lui Florinel, încât la finalul sezonului trecut a și răbufnit, acuzând că, din ziua în care a ajuns la Al-Gharafa, a fost folosit pe un post care nu i-a convenit deloc.

În ciuda acestei declarații, Coman a fost nevoit să reia calvarul său fotbalistic, sub comanda lui Pedro Martins, și în acest sezon. Pentru că nu s-a găsit nicio variantă pentru plecarea sa de la Al-Gharafa, iar clubul a prelungit contractul antrenorului portughez până în 2028!

Acum însă, prinde contur un scenariu prin care Coman să scape, în sfârșit, de coșmarul său de pe banca formației din Doha.

Presa arabă anunță: „Ultimatum pentru Pedro Martins. Pleacă dacă pierde!“

Al-Gharafa a pornit cu o victorie, în noua campanie, 2-1 cu Al-Shahaniya, în runda inaugurală din Qatar Stars League. Se întâmpla pe 21 august. De atunci, echipa a jucat alte opt partide, în diferite competiții. Dintre care șase pierdute! Pe fondul acestui parcurs catastrofal, Al-Gharafa, considerată o pretendentă la titlu, a ajuns pe locul 10 din 12 în campionat, amenințată cu retrogradarea!

Înfrângerea din Champions League Elite, 1-2 cu Esteghlal Teheran (Iran), la mijlocul săptămânii, a fost rezultatul care le-a umplut paharul răbdării arabilor. Mai ales că echipa a fost învinsă, încă o dată, pe teren propriu. La scurt timp după eșecul cu formația iraniană, conducerea lui Al-Gharafa a convocat o ședință pentru a analiza situația. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise îl vizează și pe Florinel Coman, în mod indirect, potrivit presei locale.

„Conducerea lui Al-Gharafa i-a transmis antrenorului Pedro Martins că va fi demis, dacă va pierde și în weekend, în campionat. I s-a dat acest ultimatum, după o ședință de urgență, în care au fost căutate soluții pentru scoaterea echipei din criza actuală. Cum lotul nu mai poate fi schimbat până în pauza de iarnă, primul care va fi <<decapitat>>, în cazul unui nou eșec, va fi antrenorul principal“, a relatat presa din Qatar.

Florinel Coman, meci uriaș în weekend, în campionat

În acest context, partida de care depinde soarta lui Pedro Martins va fi cea cu Al-Rayyan de acasă (duminică, ora 19:45). Acesta e un meci din etapa a 6-a din Qatar Stars League. Problema tehnicianului portughez e că, la ora actuală, Al-Rayyan e pe val, având patru victorii și un egal, după cinci etape. În aceste condiții, Pedro Martins are o misiune infernală, într-o ultima tentativă de a-și păstra postul. Portughezul e la Al-Gharafa din 2022, perioadă în care a cucerit două cupe, în sezoanele 2024-2025 și 2025-2026.

Coman, mereu „la cuțite“ cu Pedro Martins

De remarcat că Florinel Coman n-a fost niciodată pe placul actualului antrenor, la Al-Gharafa. De altfel, la doar câteva luni după sosirea sa la Doha, fostul golgheter al FCSB-ului a fost împrumutat, la Cagliari, la cererea expresă a lui Pedro Martins. Acesta a insistat ca Florinel să plece, astfel încât să fie adus un alt fotbalist străin în locul românului. Drept urmare, Coman a stat la formația din Serie A, între februarie – mai 2025. Apoi, s-a întors în Qatar, fiind sub contract cu Al-Gharafa până în vara anului 2027. Și, în ciuda încercărilor sale repetate, de a pleca la un alt club, nu s-a găsit nicio variantă convenabilă pentru ambele părți.

VIDEO cu Florinel Coman