VIDEO Ruptură totală: Coman, pedepsit de antrenorul său! Ce riscă Florinel, în corzi, în Qatar

Ruptură totală: Coman, pedepsit de antrenorul său! Ce riscă Florinel, în corzi, în Qatar Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul golgheter al FCSB-ului e de nerecunoscut la Al-Gharafa: deși sezonul a început de la mijlocul lunii august, n-a înscris nici măcar o dată!

TAGS:
Florinel ComanAl-GharafaQatarpedro martins
Din articol

FCSB și-a pus speranțele în revenirea lui Florinel Coman, poate chiar în perioada mercato din iarnă, însă formația bucureșteană trăiește cu amintirea jucătorului care a părăsit echipa, în vara anului 2024. La doi ani și jumătate de atunci, Coman s-a schimbat enorm. În rău!

Cifrele fotbalistului de 28 de ani din acest sezon spun totul: în cele șapte apariții pe care le-a avut, la Al-Gharafa, Florinel n-a marcat nici măcar o dată! Iar asta în Qatar, unde nivelul e scăzut și străinii marchează pe bandă, profitând de naivitățile unor apărări, în care sunt titularizați, în primul rând, jucătorii localnici. Pentru că fotbaliștii „de import“ sunt, de obicei, europenii și sud-americanii care evoluează de la mijoc în sus. Chiar și așa însă, Coman n-a fost în stare să dea un gol, la Al-Gharafa, în cele 362 de minute în care a fost pe teren, în diferite competiții.

Din cauza acestui randament foarte slab, fotbalistul român a pierdut încrederea antrenorului Pedro Martins (56 de ani). Vorbim despre un portughez cu care Coman s-a intersectat din prima zi în care a ajuns la Al-Gharafa și în grațiile căruia n-a fost, de fapt, niciodată. Pentru că nu prea i-a oferit motive!

Coman, pedepsit de Pedro Martins: zero minute în ultima etapă

Drama lui Florinel e că a început acest sezon din postura de titular, la Al-Gharafa. Treptat însă, pe fondul evoluțiilor slabe, care au coincis cu rezultatele groaznice ale echipei – șase înfrângeri în zece meciuri! – fostul star al FCSB-ului a revenit pe bancă.

Aseară, în confruntarea cu liderul campionatului, Al-Rayyan, ruptura Coman – Pedro Martins a devenit clară. Pentru că tehnicianul portughez nu i-a dat niciun minut lui Florinel, ținându-l pe banca de rezerve pe toată durata unei partide în care echipa sa avea nevoie disperată de victorie. Cu Coman pe post de spectator, Al-Gharafa – Al-Rayyan s-a terminat la egalitate: 0-0.

Finalul meciului a fost marcat de eliminarea antrenorului Pedro Martins, care a protestat vehement, după ce echipa sa n-a primit un penalty, după căderea lui Brahimi, în careul advers.

Publicitate

Remiza cu liderul Al-Rayyan a menținut echipa lui Coman în zona retrogradării, în Qatar Stars League: locul 10 din 12 cu doar cinci puncte după șase etape!

Coman riscă să piardă naționala

Meciul de aseară, cu Al-Rayyan (0-0), a însemnat o premieră nedorită pentru Florinel Coman, în acest sezon. Pentru prima dată, în această campanie, el a fost lăsat pe banca de rezerve și n-a primit niciun minut, în condițiile în care era apt de joc.

Problema și mai mare a lui Florinel e că, din cauza randamentului său slab și statutului de rezervă la Al-Gharafa, el riscă să piardă echipa națională. Încă o dată! Coman a ieșit din circuitul primei reprezentative, între noiembrie 2024 – iunie 2026. Gheorghe Hagi l-a convocat, din nou, pentru amicalele din iunie, cu Georgia (1-1) și cu Țara Galilor (2-1). Florinel a fost folosit în ambele partide, marcând un gol în testul de pe Stadionul Steaua.

Apoi, cu prilejul meciurilor din Nations League, Coman a fost în lotul lărgit, însă a ratat convocarea din cauza unei accidentări care l-a ținut pe tușă, timp de o lună. Acum, când România urmează să întâlnească Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie), Florinel riscă să fie sărit din schemă, de această dată, din cauza crizei pe care o traversează, în Qatar.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
ULTIMELE STIRI
Ciprian Marica și Cristi Pulhac sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, live pe VOYO SPORT 1, de la 16:00
Ciprian Marica și Cristi Pulhac sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, live pe VOYO SPORT 1, de la 16:00
Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari
Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari
Constantin Popovici, invitat la Fața la Joc, azi de la 20:30, pe VOYO SPORT 1
Constantin Popovici, invitat la Fața la Joc, azi de la 20:30, pe VOYO SPORT 1
Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“
Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“
Comunicatul ISU București, după cutremurul înregistrat luni
Comunicatul ISU București, după cutremurul înregistrat luni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul stâlp de la FCSB își caută echipă după ce în România a fost exclus: "A jucat și la națională"

Fostul stâlp de la FCSB își caută echipă după ce în România a fost exclus: "A jucat și la națională"

Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment”

Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Clasamentul din La Liga după ce Real Madrid a făcut instrucție cu Sevilla

Clasamentul din La Liga după ce Real Madrid a făcut instrucție cu Sevilla



Recomandarile redactiei
Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“
Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“
Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari
Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari
Rădoi a rupt tăcerea! Mesajul său tulburător a devenit viral: „Dumnezeu să vă protejeze!“
Rădoi a rupt tăcerea! Mesajul său tulburător a devenit viral: „Dumnezeu să vă protejeze!“
Constantin Popovici, invitat la Fața la Joc, azi de la 20:30, pe VOYO SPORT 1
Constantin Popovici, invitat la Fața la Joc, azi de la 20:30, pe VOYO SPORT 1
Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”
Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
CITESTE SI
Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

stirileprotv Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

stirileprotv Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!