FCSB și-a pus speranțele în revenirea lui Florinel Coman, poate chiar în perioada mercato din iarnă, însă formația bucureșteană trăiește cu amintirea jucătorului care a părăsit echipa, în vara anului 2024. La doi ani și jumătate de atunci, Coman s-a schimbat enorm. În rău!

Cifrele fotbalistului de 28 de ani din acest sezon spun totul: în cele șapte apariții pe care le-a avut, la Al-Gharafa, Florinel n-a marcat nici măcar o dată! Iar asta în Qatar, unde nivelul e scăzut și străinii marchează pe bandă, profitând de naivitățile unor apărări, în care sunt titularizați, în primul rând, jucătorii localnici. Pentru că fotbaliștii „de import“ sunt, de obicei, europenii și sud-americanii care evoluează de la mijoc în sus. Chiar și așa însă, Coman n-a fost în stare să dea un gol, la Al-Gharafa, în cele 362 de minute în care a fost pe teren, în diferite competiții.

Din cauza acestui randament foarte slab, fotbalistul român a pierdut încrederea antrenorului Pedro Martins (56 de ani). Vorbim despre un portughez cu care Coman s-a intersectat din prima zi în care a ajuns la Al-Gharafa și în grațiile căruia n-a fost, de fapt, niciodată. Pentru că nu prea i-a oferit motive!

Coman, pedepsit de Pedro Martins: zero minute în ultima etapă

Drama lui Florinel e că a început acest sezon din postura de titular, la Al-Gharafa. Treptat însă, pe fondul evoluțiilor slabe, care au coincis cu rezultatele groaznice ale echipei – șase înfrângeri în zece meciuri! – fostul star al FCSB-ului a revenit pe bancă.

Aseară, în confruntarea cu liderul campionatului, Al-Rayyan, ruptura Coman – Pedro Martins a devenit clară. Pentru că tehnicianul portughez nu i-a dat niciun minut lui Florinel, ținându-l pe banca de rezerve pe toată durata unei partide în care echipa sa avea nevoie disperată de victorie. Cu Coman pe post de spectator, Al-Gharafa – Al-Rayyan s-a terminat la egalitate: 0-0.

Finalul meciului a fost marcat de eliminarea antrenorului Pedro Martins, care a protestat vehement, după ce echipa sa n-a primit un penalty, după căderea lui Brahimi, în careul advers.