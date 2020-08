Claudiu Keseru, primele declaratii dupa ce s-a vindecat de Covid-19! "Credeam ca nu se mai termina calvarul!" Cat isi mai doreste sa joace

Claudiu Keseru este unul dintre stranierii romani care au fost infectati cu noul coronavirus.

Jucatorul lui Ludogorets a fost depistat pozitiv cu Covid-19 in urma cu 3 saptamani, la capatul unei perioade complicate in care a fost accidentat si a suferit o operatie la genunchi. Acum s-a vindecat, iar ieri a evoluat in prima partida din noul sezon.

Keseru a reusit chiar sa inscrie in victoria cu 4-1 de pe terenul celor de la Cherno More.

La finalul partidei, romanul a povestit cum s-a simtit in saptamanile in care a fost infectat cu noul coronavirus.

"Era bine totul dupa operatia la genunchi, apoi a venit testul pozitiv si coronavirusul m-a trimis din nou acasa! Acum sunt in regula, am iesit negativ si-mi pot ajuta colegii. Sunt perioade cand joci bine, dar nu inscrii si iti lipseste ceva.

Acum ma simt foarte bine fizic, am reusit un gol frumos si mi-am recapatat increderea. Daca nu as fi vrut sa mai joc, sa lupt in fiecare meci, ma retrageam.

Credeam ca nu se mai termina calvarul, dar simt ca am motivatie pentru inca trei sau patru ani. Ma si apar, fac pressing si dau totul pentru echipa", a spus Keseru potrivit site-ului Sportal din Bulgaria.