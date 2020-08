Keseru a revenit in forta! Atacantul roman a inscris primul gol dupa ce a scapat de Covid-19! Victorie la scor pentru Ludogorets in Bulgaria

Claudiu Keseru (33 de ani) a revenit cu gol la primul sau meci dupa ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Claudiu Keseru a fost depistat pozitiv cu Covid-19 in urma cu trei saptamani. Internationalul roman s-a vindecat si ieri a jucat prima partida pentru Ludogorets din noul sezon.

Atacantul nu a lipsit de pe lista marcatorilor in victoria echipei sale, scor 4-1 in deplasare la Cherno More.

Keseru a marcat golul secund, in minutul 41, dupa o faza creata de Nedyalkov.

Claudiu Keseru este unul dintre cei mai buni marcatori ai bulgarilor din ultimele sezoane. 115 goluri a inscris Keseru in cele 196 de partide jucate pentru Ludogorets, reusind sa ofere si 33 de pase decisive.

Ludogorets e pe 2 in Bulgaria, cu 2 victorii si o infrangere dupa 3 etape. Runda viitoare, Keseru va juca in deplasare la codasa clasamentului Etar.