"Clasicul RUSINII!" HAOS in Belgia dupa ce meciul Standard - Anderlecht a fost ABANDONAT! Ce se intampla cu reusita lui Razvan Marin: scorul la "masa verde" va fi 5-0

Anderlecht poate rata cupele europene pentru prima data dupa mai bine de 50 de ani!

"Clasicul rusinii" scriu cei de la La Libre dupa ce duelul dintre Standard Liege si Anderlecht a fost oprit in minutul 30 din cauza petardelor, fumigenelor si tortelor aruncate in teren de fanii oaspetilor. Fanii lui Anderlecht nu au suportat o noua umilinta in ceea ce se anunta cel mai prost sezon din istoria clubului. Imaginile sunt cutremuratoare: batrani si copii au parasit stadionul cu ochii in lacrimi din cauza fumului, meciul fiind abandonat.

Arbitrul partidei, Lambrechts, a respectat regulamentul intr-o asemenea situatie. Dupa reusita anulata cu VAR in minutul 6 a lui Halilovic de la Anderlecht, fanii acesteia au aruncat prima data cu torte si scaune in teren. Apelul facut la boxele stadionului a fost ignorat de fanii lui Anderlecht, iar jucatorii au fost trimisi la vestiare. La 10 minute distanta, jucatorii s-au intors pe teren si meciul a fost reluat. A urmat golul superb al lui Razvan Marin, apoi Standard a primit in mod corect penalty iar Djenepo a fost eliminat.

Mpoku a transformat penalty-ul iar meciul nu a mai continuat. Fanii lui Anderlecht au aruncat toate tortele din arsenalul lor in teren, in zona lui Ochoa, ceea ce a declansat partea a 3-a din regulament iar meciul a fost abandonat dupa 30 de minute!

Victorie la "masa verde" pentru Standard

Conform regulamentului, cei de la Anderlecht vor pierde cu 5-0 la "masa verde" dupa acest scandal deoarece suporterii ei au fost responsabili pentru incidente. Clubul din Bruxelles va primi si o amenda de minim 50.000 de euro! Nici cei de la Standard nu vor scapa deoarece fanii lor au aprins torte inainte de startul partidei, echipa lui Razvan Marin urmand sa primeasca o amenda.

Regulamentul din Belgia face ca reusita lui Razvan Marin sa nu fie stearsa din istorie! In ciuda faptului ca victoria lui Standard va fi acordata la "masa verde", reusita romanului si cea a lui Paul-Jose Mpoku vor ramane in statisticile celor doi jucatori. De asemenea, cartonasul rosu primit de Djenepo ramane valabil.

Anderlecht si-a condamnat proprii fani

Standard Liege se va apropia la 1 punct de locul 2 din clasament, Club Brugge, si la 2 puncte de liderul Genk. In schimb, Anderlecht ramane pe locul 5 in clasament si risca sa piarda cupele europene pentru prima data din 1964. Cei de la Anderlecht au condamnat gesturile propriilor suporteri pe retelele de socializare.

De directie van RSC Anderlecht keurt het gedrag van vanavond ten strengste af. Dit is absoluut ontolereerbaar voor het voetbal. La direction du RSC Anderlecht condamne fermement le comportement de ce soir. C'est absolument intolérable pour le football. #RSCA — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 12, 2019

Rezumatul partidei