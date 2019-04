"Devine un idol!" Cuvinte mari ale lui Gica Hagi dupa transferul lui Razvan Marin la Ajax: mesajul "Regelui"

Razvan Marin este marele transfer al anului pentru un fotbalist roman.

Marin merge la Ajax pentru 12,5 milioane de euro. Gica Hagi si-a laudat fostul jucator in cadrul unei conferinte de presa inaintea meciului cu Astra.



"Pentru noi e un lucru fantastic, un lucru extraordinar. Un jucator crescut, format de Pigulea in Bucuresti, dupa aceea dezvoltat de noi, iar acum ii lasam pe cei de la Standard si Ajax sa-l perfectioneze sa ajunga la nivelul cel mai mare.

Bucuria e mare, asta inseamna ca am muncit bine tot ce am facut in acesti ani si lucrurile bune incep sa apara, lucrurile mari, valoroase incep sa apara. E primul care a confirmat la nivel foarte bun, atat in nationala, cat si la club si atunci bineinteles ca e un exemplu foarte bun. Devine un idol, e un baiat foarte serios si foarte talentat", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.