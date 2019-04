Reactia lui Razvan Marin dupa haosul de la Standard - Anderlecht: "Cred ca au facut-o intentionat! Pacat, marcasem un gol frumos"

Razvan Marin a marcat superb in derby-ul dintre Standard si Anderlecht, insa meciul a fost intrerupt dupa doar 30 de minute.

Razvan Marin se pregateste de plecarea la Ajax in vara, insa vrea mai intai sa devina campion cu Standard! El a marcat un nou gol superb in meciul de vineri seara, al 7-lea in acest sezon.

"Am impresia ca au facut-o intentionat. Normal, nu e frumos sa vezi astfel de lucruri pe un teren de fotbal, dar astia sunt suporterii. Uneori fac meciuri frumoase, uneori meciuri urate. Marcasem un gol frumos, dar acum nu mai conteaza. Suntem fericiti ca am luat cele trei puncte si ramanem sus acolo, in lupta pentru titlu.



Am castigat cupa anul trecut, mi-as dori sa plec cu un campionat castigat. Cred ca lupta pentru titlu ramane deschisa" a spus Razvan Marin la Digi Sport.

Standard Liege va castiga cu 5-0 la "masa verde", reusita lui Razvan Marin nefiind anulata in urma opririi partidei.