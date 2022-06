Portarul român a câștigat premiul pentru cea mai bună intervenție a sezonului, după un vot exprimat de fanii lui AC Milan pe rețelele sociale.

Tătărușanu s-a făcut remarcat în derby-ul cu Inter, scor 1-1, disputat pe 7 noiembrie 2021, când a apărat un penalty executat de Lautaro Martinez. Fostul internațional român a plonjat excelent în dreapta și a reușit să prindă în doi timpi.

Derby-ul din noiembrie s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar penalty-ul apărat de Tătărușanu s-a dovedit foarte important în economia clasamentului, AC Milan câștigând titlul de campioană cu doar două puncte în fața lui Inter.

???? Defensive Play of the Season????

And the winner is... Tătăruşanu the penalty-stopper! Well in, Ciprian ????

Vince... Tătă con il rigore parato nel Derby! ⛔

@emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/q6rXWvBv30