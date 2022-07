Cifrele impresionante ale lui Nicușor Stanciu după opt partide jucate în China. Are cele mai bune note din echipă

După opt etape în campionatul Chinei, Wuhan Three Towns este lider detașat, cu 22 puncte, urmată de Shandong (18 puncte) și de Henan (17 puncte).

În cele opt meciuri, mijlocașul român a reușit să impresioneze cu evoluțiile sale și a marcat cinci goluri și a oferit cinci pase decisive. În clasamentul golgheterilor, Nicolae Stanciu ocupă locul trei, fiind întrecut de Marcao (Wuhan Three Towns), cu opt goluri și de Zhang Yuning (Beijing Guoan), cu șase goluri.

Potrivit site-ului de specialitate SofaScore, Nicolae Stanciu are o medie a notelor de 8.47, prima din echipa sa.

Cu un procentaj de 85% al paselor și o medie de patru șuturi pe partidă, mijlocașul de 29 de ani are o medie de 83 de minute de joc în primele opt etape.

