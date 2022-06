Wuhan Three Towns a rămas neînvinsă în Super Liga Chinei, în urma victoriei cu 2-1 pe teren advers, împotriva lui Guangzhou. Nicolae Stanciu a fost scos de pe teren de către antrenorul său, în ultimele momente ale partidei, în minutul 90+3, fiind schimbat cu He Chao.

Formația chineză a strâns 19 puncte în șapte meciuri disputate până acum, surclasând la doar două puncte ocupanta locului secund, Shanghai Shenhua (17p).

Nicolae Stanciu (29 ani) a înscris în meciul împotriva lui Guangzhou, în minutul 23, cu un șut de excepție din lovitură liberă. Românul a restabilit egalitatea după trei minute de la deblocarea tabelei de marcaj din partea adversă.

22' GOAL! ⚽️#NicolaeStanciu scored the equalizer with direct free kick AGAIN! It's the 3rd free kick goal of his 4 goals in the league!#GuangzhouFC 1-1 #WuhanThreeTowns#CSL #CSL2022 #ChineseSuperLeague pic.twitter.com/PO8pq1jUYa