Nicolae Stanciu a fost titular și în acest duel, după prestațiile extrem de bune avute în meciurile precedente. Mijlocașul român și-a făcut „simțită” prezența în teren așa cum a tot făcut-o în ultimele cinci meciuri jucate pentru Wuhan Three Towns.

Fotbalistul român i-a pasat decisiv lui Marcao, în minutul 47, după ce tot el deschisese scorul, din penalty, în minutul 20. Stanciu ulterior și-a trecut și numele pe tabela de marcaj pentru al treilea meci consecutiv, cu un gol marcat în minutul 58, din pasa lui Davidson.

Stanciu a primit la marginea careului, în colțul din dreapta și a șutat puternic, învingându-l pe portarul advers.

48' GOAL! ⚽️#Markao scored a brace! Now he has reached No.1 in CSL top scorers with 7 goals!#WuhanThreeTowns 2-0 #ShanghaiShenhua

