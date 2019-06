Cristi Chivu, antrenor in Serie A?! ULTIMA ORA: Italienii anunta ca fostul capitan al Romaniei poate deveni secundul unui nume mare

Cristian Chivu ar putea ajunge la Sampdoria.

Marco Giampaolo s-a despartit recent de Sampdoria, dupa ce a terminat campionatul cu genovezii pe locul 9 al Serie A, iar in locul sau ar urma sa vina antrenor Eussebio Di Francesco.

Cristi Chivu ar putea fi antrenor secund la Sampdoria



Fostul tehnician al celor de la AS Roma il vrea in staff-ul sau la Sampdoria si pe Cristi Chivu, anunta presa italiana. Chivu ar urma sa fie antrenor secund si ar fi la prima experienta la nivel profesionist.

Sezonul trecut, Chivu a fost antrenor al echipei U14 a celor de la Inter Milano.

Fostul capitan al nationalei s-a retras din activitatea de jucator profesionist in 2014. Si-a inceput cariera la CSM Resita, dupa care a mai evoluat la Craiova, Ajax, Roma si Inter.

A castigat in cariera un trofeu Champions League, 3 campionate, 3 Cupe ale Italiei, 1 Supercupa a Italiei si un Campionat Mondial al cluburilor toate in tricoul lui Inter. A mai castigat si un trofeu de campion si o cupa a Olandei in tricoul lui Ajax si a obtinut de trei ori titlul de fotbalistul anului, de doua ori cand evolua la Inter si o data la Ajax.