Cristi Chivu are un inceput de cariera in antrenorat promitator! A debutat cu o victorie la echipa U17 a lui Inter Milano

Fostul capitan al nationalei a fost promovat in vara de la echipa U14 la cea U17 a “nerazzurilor”.

Cristi Chivu (38 ani) si-a luat licenta UEFA A in decembrie 2017, la Coverciano, scoala de antrenori a Federatiei Italiene de Fotbal. In prezent, el urmeaza cursurile pentru licenta UEFA Pro, fiind coleg de generatie cu Andrea Pirlo, Luca Toni, Walter Samuel sau Paolo Montero. Chivu, retras din activitate în 2014, a debutat ca antrenor sezonul trecut, la formatia sub 14 ani a celor de la Inter Milano, iar in aceasta vara a fost dorit de Eusebio de Francesco in staff-ul acestuia la Sampdoria. Conducatorii lui Inter Milano au facut o contraoferta si i-au oferit postul de la echipa U17. In noul sezon, dupa ce meciul cu Cittadella din prima etapa a fost amanat, fostul fundas a debutat pe banca noii sale echipe, in weekend-ul trecut, cu o victorie confortabila in fata Bresciei, scor 8-2.

De-a lungul carierei, Chivu a jucat pentru CSM Resita (1996-1998), Universitatea Craiova (1998-1999), Ajax Amsterdam (1999-2003), AS Roma (2003-2007) si Inter Milano (2007-2014). In palmaresul sau se regasesc 1 Liga Campionilor (2009-2010), 1 FIFA Club World Club (2010), 3 titluri de campion in Italia (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010), 3 Coppa Italia (2006-2007, 2009-2010, 2010-2011), 2 Supercoppa Italiana (2008-2010), 1 titlu de campion in Olanda (2001-2002), 1 Cupa Olandei (2001-2002), 1 Supercupa Olandei (2002), titlul de „Cel mai bun jucator” din campionatul olandez (2002) si un loc in UEFA Team of the Year (2002). Are 12 prezente la echipa nationala U18, 13 pentru cea U21 si 75 de meciuri si 3 goluri pentru reprezentativa de seniori a Romaniei, cu care a participat la Euro 2000 si Euro 2008.