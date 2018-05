Chiriches e OUT! Fundasul s-a operat si nu mai vine la nationala pentru meciurile cu Finlanda si Chile. Cat sta pe bara

Vlad Chiriches a suferit o interventie chirurgicala la umarul stang.

Vlad Chiriches nu va mai juca pentru Romania in meciurile cu Finlanda si Chile. Fundasul a fost operat la umarul stang, anunta Napoli.



Chiriches a fost supus unei interventii chirurghicale si va sta o luna de zile in afara terenului. El va purta o orteza, iar dupa perioada de convalescenta va incepe recuperarea.



In total, fundasul va avea nevoie de 8-10 saptamani pentru a putea reveni la o forma buna pentru a juca.



In varsta de 28 de ani, Chiriches a jucat in 9 meciuri din Serie A in acest sezon.