Retras în 2017 din fotbal, Gabi Mureșan s-a stins din viață la 44 de ani. Primar în Apold, comuna sa natală, fostul internațional român a decedat înecat într-un lac situat între două localități din Mureș.

Știrea a zguduit lumea fotbalului românesc și a ajuns și în presa din străinătate. Mureșan era cunoscut pentru tăria sa de caracter. CITEȘTE AICI: Cine a fost Gabi Mureșan.

Ce a pregătit CFR Cluj, după ce Gabi Mureșan s-a stins din viață la 44 de ani

CFR Cluj, unde Mureșan a câștigat trei titluri de campion, a anunțat că joi, de la ora 19:00, va fi adus un omagiu fostului internațional român cu nouă prezențe la prima reprezentativă.

În Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, la Tribuna 1, oamenii îi vor putea aduce un omagiu lui Mureșan, care, pe lângă titlurile câștigate cu CFR Cluj, a obținut și trei cupe și două supercupe cu ardelenii.

”Astăzi, de la ora 19:00, vă așteptăm la Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, la Tribuna 1, pentru a-i aduce împreună un omagiu fostului nostru mare fotbalist, Gabi Mureșan.

Odihnească-se în pace!”, a scris CFR Cluj.