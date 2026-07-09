Ce a pregătit CFR Cluj, după ce Gabi Mureșan s-a stins din viață la 44 de ani

Ce a pregătit CFR Cluj, după ce Gabi Mureșan s-a stins din viață la 44 de ani Fotbal intern
SPORT.RO
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Fotbalul românesc, zguduit puternic în această dimineață.

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Retras în 2017 din fotbal, Gabi Mureșan s-a stins din viață la 44 de ani. Primar în Apold, comuna sa natală, fostul internațional român a decedat înecat într-un lac situat între două localități din Mureș.

Știrea a zguduit lumea fotbalului românesc și a ajuns și în presa din străinătate. Mureșan era cunoscut pentru tăria sa de caracter. CITEȘTE AICI: Cine a fost Gabi Mureșan.

Ce a pregătit CFR Cluj, după ce Gabi Mureșan s-a stins din viață la 44 de ani

CFR Cluj, unde Mureșan a câștigat trei titluri de campion, a anunțat că joi, de la ora 19:00, va fi adus un omagiu fostului internațional român cu nouă prezențe la prima reprezentativă.

În Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, la Tribuna 1, oamenii îi vor putea aduce un omagiu lui Mureșan, care, pe lângă titlurile câștigate cu CFR Cluj, a obținut și trei cupe și două supercupe cu ardelenii.

”Astăzi, de la ora 19:00, vă așteptăm la Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, la Tribuna 1, pentru a-i aduce împreună un omagiu fostului nostru mare fotbalist, Gabi Mureșan.

Odihnească-se în pace!”, a scris CFR Cluj.

Gabi Mureșan, în 2022: ”Cea mai frumoasă amintire? Titlul câștigat în 2008”

La finalul anului 2022, Gabi Mureșan a spus într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro care au fost cele mai plăcute amintiri din cariera sa de fotbalist. Toate sunt legate de CFR Cluj!

Nu lipsesc victoria de la Roma (2-1, cu golurile marcate de Culio), primul titlu din istoria CFR-ului, câștigat pe terenul rivalei U Cluj și victoria istorică a ardelenilor pe Old Trafford cu Manchester United, în Champions League.

„Una ar fi victoria de la Roma. Prima, dintre toate trei, ar fi titlul câștigat pe terenul lui U Cluj, primul titlu câștigat de CFR. Pot să zic că și victoria de pe Old Trafford, chiar dacă am rămas cu gust amar că nu am reușit să ne calificăm mai departe, deși am făcut zece puncte”, spunea Mureșan.

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