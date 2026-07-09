Ce l-a surprins pe Alex Chipciu înainte de Dinamo Kiev - ”U” Cluj

”U” Cluj va juca primul tur din preliminariile Europa League împotriva lui Dinamo Kiev în meciul tur, care va avea loc joi, de la ora 20:00, și se va desfășura pe Arena Lublin din Lublin (Polonia).

Ce a pregătit CFR Cluj, după ce Gabi Mureșan s-a stins din viață la 44 de ani

România - Suedia, al doilea meci al tricolorilor la Men’s 20 EHF EURO 2026, ACUM

”U” Cluj s-a calificat în preliminariile Europa League datorită clasării pe poziția a doua în Superliga, dar și faptului că Universitatea Craiova, câștigătoarea Cupei României, a câștigat titlul și poziția le-a revenit ardelenilor.

De cealaltă parte, Dinamo Kiev, care a terminat pe poziția a patra în campionat, se află în preliminariile Europa League grație victoriei din finala Cupei Ucrainei.

Alexandru Chipciu a vorbit despre dificultatea adversarului pe care îl va întâlni ”U” Cluj, dar veteranul de 37 de ani a recunoscut că nu se aștepta ca formația din capitala Ucrainei să încheie stagiunea trecută pe poziția a patra.

„Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă mare din estul Europei. Într-adevăr, acum au traversat o perioadă grea în campionat, e puţin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viaţa unei echipe. Au mulţi ucraineni tineri, dornici de performanţă.

Am văzut şi la analiza video că sunt o echipă periculoasă pe tranziţii, sunt foarte rapizi, aşa cum au arătat şi în meciurile amicale”, a declarat Alex Chipciu, la conferinţa de presă premergătoare partidei tur.

Cristiano Bergodi despre adversara Dinamo Kiev: ”Un colos”

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat miercuri, la conferinţa de presă, că îşi doreşte ca jucătorii săi să arate un fotbal frumos în partida de joi seara, din prima manşă a turului întâi preliminar al Europa League, cu Dinamo Kiev, despre care a afirmat că este un colos al fotbalului din Europa de Est.

„Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în faţa unui colos din Europa de Est.

Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui 'U' Cluj şi sper să facem o figură frumoasă”, a declarat tehnicianul italian.