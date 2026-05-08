Sportiva care a cucerit medalia de bronz la sol la Jocurile Olimpice de Vară 2024 este acuzată de încălcarea regulamentului antidoping al World Gymnastics.

Ana Bărbosu contestă decizia la TAS

Conform comunicatului oficial, gimnasta română a solicitat ca dosarul să fie judecat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, unde va avea posibilitatea să prezinte explicații și dovezi pentru fiecare dintre cele trei abateri.

Regulamentul antidoping prevede că sportivii incluși în RTP (Registered Testing Pool) trebuie să comunice permanent locația în care se află și să indice zilnic un interval de 60 de minute în care pot fi testați inopinat.

Orice combinație de trei „missed tests” sau erori de localizare într-o perioadă de un an reprezintă o încălcare a regulamentului antidoping.