Sportiva care a cucerit medalia de bronz la sol la Jocurile Olimpice de Vară 2024 este acuzată de încălcarea regulamentului antidoping al World Gymnastics.
Ana Bărbosu contestă decizia la TAS
Conform comunicatului oficial, gimnasta română a solicitat ca dosarul să fie judecat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, unde va avea posibilitatea să prezinte explicații și dovezi pentru fiecare dintre cele trei abateri.
Regulamentul antidoping prevede că sportivii incluși în RTP (Registered Testing Pool) trebuie să comunice permanent locația în care se află și să indice zilnic un interval de 60 de minute în care pot fi testați inopinat.
Orice combinație de trei „missed tests” sau erori de localizare într-o perioadă de un an reprezintă o încălcare a regulamentului antidoping.
Ana Maria Bărbosu poate pierde medalia de la JO 2024
Suspendarea vine într-un moment complicat pentru Ana Bărbosu, implicată deja într-un proces legat de medalia olimpică de la Paris.
La concursul de la sol de la Jocurile Olimpice de Vară 2024, românca a terminat inițial pe locul trei, însă delegația Statelor Unite a depus contestație pentru nota obținută de Jordan Chiles.
În urma reevaluării, sportiva americană a urcat pe podium, iar Bărbosu a pierdut medalia de bronz.
Ulterior, Federația Română de Gimnastică și sportiva au mers la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a decis că apelul americanilor fusese depus după expirarea timpului regulamentar, astfel că bronzul i-a revenit româncei.
Totuși, la începutul acestui an, Tribunalul Federal Elvețian a decis rejudecarea cazului, după apariția unei înregistrări video care ar putea demonstra că apelul SUA fusese depus în termen.
În acest moment, atât cazul medaliei olimpice, cât și dosarul antidoping al Anei Bărbosu urmează să fie analizate la nivelul Tribunalul de Arbitraj Sportiv.