Mijlocașul central Daniel Boloca (24 de ani), care după doar 6 minute oferite de selecționerul Edward Iordănescu în 4 meciuri a fost convocat la naționala Italiei și a declarat că renunță la reprezentativa ”tricolorilor”, a făcut un nou meci mare în ultima etapă din Serie A, în Sassuolo - Juventus Torino 4-2 de sâmbătă seara.

Presa italiană a fost unanimă în aprecierile față de Boloca, integralist cu Juventus și notat cu 7 de Tuttomercatoweb, Sassuolo News sau Canale Sassuolo.

Ce au declarat antrenorul Alessio Dionisi și coechipierul Matheus Henrique despre Daniel Boloca

”Jucătorul de peste tot. Evoluție solidă a fostului jucător al lui Frosinone, acționează ca un excelent paravan pentru apărare, împiedicând de mai multe ori ca mingea să ajungă la atacanții lui Juventus. În a doua repriză a fost foarte prezent și în jumătatea de teren adversă”, a scris Tuttomercatoweb, în timp ce antrenorul Alessio Dionisi a sintetizat simplu prestația lui Boloca:

”În prima repriză a fost extraordinar”.

Iar colegul Matheus Henrique, celălalt mijlocaș central titular de la echipă alături de Boloca, a explicat:

”Din prima zi în care a ajuns, am început să vorbim. În stagiul de pregătire am dat un interviu în care am spus că ar putea avea un sezon mare, pentru că și-a demonstrat valoarea încă de la început.

Acum el confirmă ceea ce am crezut eu și ceea ce a crezut și clubul. Este un băiat grozav care vrea să învețe totul, mă bucur pentru el. Trebuie să fim uniți: dacă el joacă bine, toată echipa joacă bine”.

Daniel Boloca, de la naționala României la naționala Italiei

Cu doar 6 minute oferite de selecționerul Edward Iordănescu în cele 4 meciuri pentru care a fost convocat anul trecut la naționala României, Daniel Boloca și-a văzut în continuare de treabă în Italia, acolo unde a fost chemat la ”Squadra Azzurra” de Roberto Mancini și unde a ajuns titular în Serie A la Sassuolo, care l-a transferat în vară de la nou-promovata Frosinone după ”o afacere de peste 10 milioane de euro” (Sassuolo News).

La naționala României, Daniel Boloca a fost convocat în premieră de Edward Iordănescu în luna septembrie a anului trecut, pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor: nu a prins însă lotul în 1-1 cu Finlanda și a rămas pe banca de rezerve în 4-1 cu Bosnia și Herțegovina.

În amicalele din noiembrie, mijlocașul central a jucat ultimele șase minute din România - Slovenia 1-2 și a rămas din nou pe banca de rezerve în 5-0 cu Republica Moldova.

Ulterior, în decembrie, Boloca a evoluat toate minutele în jocul-test de la naționala Italiei disputat la Coverciano sub privirile fostului selecționer Roberto Mancini.

”Când am primit telefonul de la echipa națională italiană pentru stagiu, atunci s-a împlinit visul meu, ceea ce îmi doream cu adevărat, pentru că mă simt 100% italian.

M-am născut și am crescut în Chieri, iar alegerea mea este să merg cu echipa națională italiană”, a explicat Boloca în această vară, imediat după transferul la Sassuolo.