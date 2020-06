VIDEO: "Nu stiu cum a tras! Lovea mingea de oriunde!" El este portarul care nu poate uita golul CARIEREI lui Hagi!

Golul inscris de Gheorghe Hagi la Campionatul Mondial din 1994, in poarta Columbiei, a ramas in memoria portarului Oscar Cordoba.

Goalkeeper-ul a declarat recent ca nu poate intelege cum a reusit Hagi sa inscrie acel gol.

"Am avut multe asteptari de la acel meci cu Romania, dar prea putine informatii despre adversari. Un jurnalist m-a intrebat daca stiam cine este Hagi. Mi-au dat un carnet cu informatii despre romani. Stiam ca loveste mingea puternic, dar nu si felul in care o loveste.

Am vazut un videoclip, prost inregistrat, lovea mingea de oriunde. Cand a trimis acel sut, mingea s-a inaltat, apoi a coborat. Nici in ziua de azi nu stiu cum a tras", a marturisit Oscar Cordoba pentru publicatia El Intransigente.

Reamintim ca Romania a invins cu 3-1 Columbia la Campionatul Mondial din 1994, golurile fiind marcate de Hagi si Raducioiu, care a reusit o dubla. In acea editie a Cupei Mondiale "tricolorii" au fost aproape de a se califica in semifinale, dar, dupa ce au eliminat-o pe Argentina in optimi, au fost invinsi de Suedia in sferturile de finala, dupa loviturile de la 11 metri.

Din lotul echipei nationale a Romaniei care a participat la a 15-a editie a Campionatului Mondial au mai facut parte, printre altii, Florin Prunea, Daniel Prodan, Miodrag Belodedici, Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Basarab Panduru, Viorel Moldovan, Constantin Galca, Corneliu Papura si Marian Ivan.

Iata golurile lui Hagi si Raducioiu din meciul Romania - Columbia: