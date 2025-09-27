Ce au spus turcii după prestația lui Ianis Hagi cu Galatasaray

Alexandru Hațieganu
Ianis Hagi a intrat de pe bancă în eșecul lui Alanyaspor cu Galatasaray, scor 0-1.

Ianis Hagi a bifat 25 de minute în partida din prima ligă a Turciei cu Galatasaray. Duelul a fost decis de reușita lui Mauro Icardi din minutul 23.

Concluzia turcilor după prestația lui Ianis Hagi în meciul cu Galatasaray

Turcii au apreciat prestația lui Ianis Hagi, chiar dacă jucătorul român a evoluat doar 25 de minute în partida cu Galatasaray.

Aceștia au subliniat faptul calitățile pe care le-a arătat jucătorul de 26 de ani.

”Prestația pozitivă și maturitatea lui Ianis Hagi sunt interpretate ca un semn a ceea ce se poate aștepta de la el pentru restul sezonului”, au notat cei de la kazananaliz.com.

În urma partidei de vineri, mijlocașul a bifat al treilea meci în tricoul formației din Turcia, după debutul cu Konyaspor și meciul cu Bașakșehir.

1,5 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Gică Hagi a fost prezent la meci

La meci a fost prezent și Gică Hagi, legenda „Cim-Bom”, care a evoluat pentru turci între 1996 și 2001. Toată atenția era pe fiul său, Ianis Hagi, dar mijlocașul român nu a fost titular, deși era anunțat în primul „11” de către presa locală.

Pentru Hagi a fost doar a treia apariție la Alanyaspor, după transferul liber de contract din septembrie. Mijlocașul de 26 de ani a prins 20 de minute și a fost notat cu 6,5 de specialiștii de la Flashscore.

Cel mai bun român de pe teren a fost însă Umit Akdag, integralist pentru Alanyaspor, care a primit nota 7,4, cea mai mare din defensivă.

