Ianis Hagi (26 de ani) a părăsit Glasgow Rangers cu un gust amar. După cum a și declarat, în mod repetat, el s-a îndrăgostit de atmosfera de pe „Ibrox Park“, unde a avut patru ani minunați.

Dovada atașamentului a fost și o încercare disperată pe care a avut-o Ianis, de a reveni totuși la club în vară, într-un moment în care nu-și găsea echipă. Degeaba însă! Noul manager, Russell Martin (39 de ani), nici n-a vrut să audă de așa ceva. Iar acest „divorț fotbalistic“ a rămas în vigoare.

Acum, la 4 luni distanță, Hagi jr o duce bine, fiind deja titular la Alanyaspor, în Turcia. În schimb, situația celor de la Glasgow e de-a dreptul catastrofală!

Rangers, 35% din meciuri au fost pierdute!

Joi, în prima etapă din Europa League, Rangers a mai bifat un eșec: 0-1, acasă, cu Genk (Belgia). A fost duelul în care s-au înfruntat fostele echipe ale lui Ianis Hagi.

Rezultatul de ieri a întregit seria neagră a scoțienilor de după plecarea internaționalului nostru. În actuala campanie, cifrele lui Rangers sunt groaznice: 14 meciuri, 4 victorii, 5 remize, 5 înfrângeri, golaveraj: 17-20. Practic, formația din Glasgow a „reușit“ să piardă 35% din meciurile disputate!

Pe fondul acestei situații, Rangers a ajuns la retrogradare, în campionat! Aici, după cinci etape, fosta campioana Scoției e penultima, având doar 4 puncte. Asta în timp ce marea rivală Celtic e pe val, pe primul loc, cu 13 puncte deja.

În acest context, e clar că Ianis Hagi a fost norocos de a scăpat de Rangers, fix înainte de această prăbușire pentru o grupare care, în trecut, avea un veritabil „aspirator de trofee“.

