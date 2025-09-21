VIDEO Ianis Hagi, titular în Turcia: șuturi periculoase, un galben și nervi la schimbare

Ianis Hagi, titular &icirc;n Turcia: șuturi periculoase, un galben și nervi la schimbare Fotbal extern
Ianis Hagi, titular!

Ianis Hagi a bifat prima sa prezență ca titular la Alanyaspor, în remiza obținută de echipa sa pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, în etapa a șasea a campionatului din Turcia. 

Mijlocașul român a fost unul dintre cei mai activi jucători ai oaspeților, dar a părăsit terenul nervos, după ce a fost înlocuit în repriza secundă.

A fost aproape de un gol norocos

Trimis pe teren din primul minut de antrenorul Pereira, Hagi a încercat să își pună amprenta asupra jocului încă de la început. Poziționat în bandă, românul a căutat poarta în mai multe rânduri cu șuturi de la distanță. Cel mai periculos moment l-a creat în minutul 15, când a tras cu dreptul, iar portarul Sengezer, nesigur pe intervenție, a scăpat mingea printre picioare, fiind la un pas de un autogol monumental.

Ianis nu s-a oprit și a continuat să fie periculos și după pauză. În minutul 57, a intrat în centru din flanc și a expediat un nou șut spre poartă, demonstrând curaj și personalitate. Totul sub privirile tatălui său, Gică Hagi, prezent în tribunele stadionului din Istanbul.

Finalul prestației sale a fost însă unul tensionat. În minutul 65, Hagi a încasat un cartonaș galben, iar un minut mai târziu, antrenorul a decis să îl înlocuiască. Decizia l-a iritat vizibil pe internaționalul român, care și-a manifestat nemulțumirea în momentul în care a părăsit suprafața de joc.

Gazdele au deschis scorul prin Eldor Shomurodov (29'), dar Alanyaspor a reușit să egaleze în partea a doua, prin Uchenna Ogundu. Cu acest punct, echipa lui Ianis Hagi ajunge la nouă puncte și ocupă locul 7 în Superliga Turciei.

