Marea problemă a naționalei României s-a rezolvat! Pentru că Ianis Hagi (26 de ani), după trei luni de „șomaj“, și-a găsit echipă. Cele două apariții, pe care le-a avut deja la Alanyaspor, au fost mai mult decât suficiente pentru a-l readuce în lotul naționalei, după cum sport.ro a arătat aici.

E clar că, de acum încolo, fiecare atingere de balon a lui Ianis Hagi, la Alanyaspor, va fi despicată în patru, având în vedere interesul colosal care există în țară pentru fiul fostului internațional. Problema e că Alanyaspor e o echipă mediocră. Locul ocupat în clasament, 8 din 18 în acest moment, fix asta reflectă. Dar o problemă și mai gravă tocmai a apărut. Pentru că, potrivit Antena Sport, Alanyaspor e acuzată de blaturi! În acest context, președintele clubului, Hasan Cavusoglu, a luat atitudine și a trecut la contraatac.

„Am jucat împotriva lui Beșiktaș. Apoi, am jucat împotriva lui Fenerbahçe. Acum, jucăm împotriva lui Galatasaray. Niște oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare spun: «O, Doamne, a dat meciul lui Galatasaray. O, Doamne, a dat meciul lui Fenerbahçe. O, Doamne, joacă așa». Ce-i asta, oameni? Nu sunt atent la aceste afirmații. Ne concentrăm doar pe misiunea noastră. Cel mai mare obiectiv al nostru este să obținem puncte de la echipele mari. Nu ne pasă cine câștigă campionatul“, a spus conducătorul celor de la Alanyaspor.

Spusele sale sunt, într-adevăr, confirmate de rezultate. Pentru că, în acest sezon, Alanyaspor s-a descurcat foarte bine, în partidele cu granzii din Superliga turcă. A fost o victorie cu Beșiktaș (2-0) și apoi o remiză cu Fenerbahce (2-2). În weekend, mai precis vineri, Alanyaspor va juca, acasă, cu Galatasaray, de la ora 20.00.

