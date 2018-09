Budescu face in continuare SHOW la Al-Shabab! De la devierea lui a plecat totul! Cum a marcat echipa lui Sumudica

Cu Gaman si Budescu titulari, Al Shabab este la egalitate la pauza cu Al Fateh.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Cu 2 victorii in primele 2 etape, Al Shabab incearca sa continue seria in partida de pe propriul teren cu Al Fateh, echipa care a obtinut 2 egaluri in cele 2 meciuri de pana acum. Echipa lui Marius Sumudica, cu Valerica Gaman si Constantin Budescu pe teren din primul minut, a deschis scorul in minutul 9 prin Arthur Caike.

Faza primului gol a pornit de la Budescu, cel care a iutit jocul cu o deviere. Caike a fructificat apoi centrarea lui Al Khaibari. Din pacate pentru Sumudica, echipa sa a primit gol dupa un corner in minutul 26 - Matias Aguirregaray, cel care a fost imprumutat la CFR Cluj in 2012, a inscris cu o reluare spectaculoasa.

Cei doi romani de pe teren au fost aproape sa combine pentru golul de 2-1 - centrarea lui Budescu din corner a fost reluata cu capul de Gaman, insa mingea s-a dus pe langa poarta.

Meciul este in desfasurare in acest moment