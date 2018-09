Budescu, OUT de la nationala?! Ce secret ar ascunde trecerea lui pe banca

Constantin Budescu a prins in teren doar 23 de minute din cele 180 ale dublei cu Muntenegru si Serbia.

Vazut drept o certitudine in primul 11 al Romaniei cu Contra selectioner, Budescu e acum nesigur si de locul sau in lotul nationalei.

Conform Fanatik, selectionerul ar fi fost nemultumit de implicarea lui Budescu la antrenamente si a decis sa nu conteze pe el. Maxim a intrat titular cu Muntenegru, in timp ce la Belgrad Budescu n-a fost nici macar in primii 14. A ramas pe banca tot meciul. Conform sursei citate, Budescu a parut plictisit permanent inca din momentul in care a inceput pregatirea meciului cu Muntenegru. Contra nu l-a simtit conectat la importanta celor doua meciuri, asa ca l-a lasat sa inteleaga asta cat se poate de clar.

Budescu n-a fost nici printre preferatii lui Daum, care l-a chemat rar la lot in cei doi ani petrecuti pe banca Romaniei. Germanul a avut aceleasi probleme ca si Contra cu fotbalistul lui Al Shabab.