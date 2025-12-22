Diagnostic horror pentru Alexander Isak după accidentarea din Tottenham - Liverpool!

Alexander Isak (26 de ani), atacantul lui Liverpool, ar urma să lipsească o perioadă îndelungată de pe gazon după accidentarea suferită în partida cu Tottenham, de sâmbătă, câștigată de campioana Angliei, scor 2-1.

Introdus în debutul reprizei secunde, Alexander Isak a deschis scorul pe Tottenham Hotspur Stadium în minutul 56, însă imediat după a fost obligat să părăsească terenul din cauza unei accidentări.

Imediat după ce a șutat pentru 1-0, Isak a fost lovit de Micky van de Ven, care a intrat prin alunecare în tentativa de a-l bloca pe starul lui Liverpool. Durerile au fost atât de puternice încât atacantul suedez nici măcar nu a putut sărbători golul.

Isak a rămas câteva minute pe gazon, iar ulterior a părăsit terenul cu ajutorul celor din staff-ul medical. 

Luni dimineață, Sky Sports anunță că este de așteptat ca investigațiile medicale să confirme o fractură la nivelul piciorului pentru Alexander Isak, ceea ce ar însemna o lungă perioadă departe de gazon pentru cel care a devenit în această vară cel mai scump transfer din istoria Premier League.

Isak, care a marcat doar 3 goluri pentru Liverpool, ar urma să fie înlocuit în următoarea perioadă de Hugo Ekitike, un alt atacant transferat în această vară, care are un start excelent sub comanda lui Arne Slot: 11 goluri în 24 de meciuri din toate competițiile.

VIDEO Alexander Isak, gol și accidentare serioasă în Tottenham - Liverpool

4 meciuri în 12 zile pentru Liverpool

Pe Liverpool o așteaptă o perioadă încărcată, cu 4 meciuri de Premier League în decurs de doar 12 zile, după cum urmează:

  • 27 decembrie, ora 17:00: Liverpool - Wolves
  • 1 ianuarie, ora 19:30: Liverpool - Leeds
  • 4 ianuarie, ora 17:00: Fulham - Liverpool
  • 8 ianuarie, ora 22:00: Arsenal - Liverpool

Toate meciurile din Premier League sunt transmise în direct de VOYO.

