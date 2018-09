"Mai faceam glume prin autocar, iar 'sifoanele' isi faceau treaba!" Ce spune Budescu despre o noua colaborare cu Becali: "O sa fie dificil!"

Budescu nu se gandeste inca la momentul retragerii si spune ca nu s-a gandit inca la ce va face dupa isi va incheia cariera de jucator.

Budescu nu se vede antrenor. Daca totusi va alege acest drum, i-ar fi greu sa colaboreze cu Gigi Becali.

"Nu stiu inca daca ma fac antrenor, e prea departe momentul retragerii. Sau asa cred eu. Eu am lucrat cu el (n.red. Gigi Becali) doar ca jucator. Depinde... Cred ca o sa fie destul de dificil cu el, dar nu m-am gandit foarte serios la acesta meserie. Poate o sa ocup doar o functie administrativa", a declarat Budescu pentru Fanatik.

Budescu a vorbit si despre perioada petrecuta la Astra si despre cum s-a ales cu porecla "Sarmaluta".



"Nu ma deranjeaza pentru ca nu bag lucrurile astea in seama. Dar, in ultimul an, cel in care am fost la Steaua, nu prea am auzit aceasta porecla. Mai auzeam insa cand eram la Astra si a iesit domnul Niculae si a facut aceasta afirmatie. Era o chestie ca sunt asa-zisele antene prin autocarul echipei si eu mai faceam glume. Stiam ca ajung acolo unde trebuie si le trimiteam cu dedicatie. 'Sifoanele' respective isi faceau treaba", a mai declarat Budi.