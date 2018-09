Pe urmele Generatiei de Aur! Cum pot sa-i ajunga Stanciu si Budescu pe Hagi si Gica Popescu

Viitorul nu suna rau. Stanciu si Budescu pot egala un record al Generatiei lui Hagi si Popescu! Trebuie sa castige bataliile cu Muntenegru si Serbia, vineri si luni, in direct la PRO TV!

Romania are 4 victorii in 2018. Doar generatia lui Hagi si Popescu a mai castigat primele 6 meciuri dintr-un an. S-a intamplat in 1997, chiar inainte ca Romania sa obtina calificarea la ultimul Mondial.



Ca sa egaleze Generatia de Aur, Contra trebuie sa invinga Muntenegru si Serbia!



Ca selectioner, Contra e neinvins intr-un meci oficial! Iar la Ploiesti a jucat doua si le-a castigat. Romania joaca la Ploiesti cu Muntenegru - vineri de la 21.45, in direct la PRO TV!