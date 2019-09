BREAKING NEWS | Un jucator din nationala Romaniei, nominalizat la trofeul GOLDEN BOY!!! Antrenorul i-a dat doar 4 minute in acest sezon

Din articol Jucatorii nominalizati la trofeul Golden Boy

Denis Dragus poate calca pe urmele lui Mbappe.

Denis Dragus (20 de ani), fotbalist cu selectii in nationala Romaniei, legitimat la Standard Liege, a fost nominalizat la trofeul Golden Boy, acordat in fiecare an si castigat in trecut de Pogba si Mbappe.

Cei 40 de nominalizati pentru tofeul Golden Boy au fost anuntati astazi, iar Denis Dragus, pusti descoperit de Gica Hagi si vandut in Belgia, se lupta cu Joao Felix, Vinicius Junior si Matthijs De Ligt pentru trofeu.

Trofeul Golden Boy este acordat de publicatia italiana Tuttosport si dateaza din 2003. Si Messi a castigat trofeul.

