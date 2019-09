"Lumea crede asta despre noi, dar nu e asa!" Ce a spus Messi despre Ronaldo dupa ce a castigat trofeul FIFA Best. Cristiano a preferat sa vada gala la TV

Leo Messi a castigat aseara trofeul FIFA Best, acordat celui mai bun jucator din lume. El are 5 Baloane de Aur si un titlu FIFA Best.

Leo Messi este cel mai bun jucator al planetei potrivit FIFA. Forul International i-a acordat aseara titlul FIFA Best, dupa ce a fost votat de selectionerii echipelor nationale si de capitanii acestora. Diferenta dintre Messi si Ronaldo a fost una semnificativa.

Chiar daca in opinia bookmakerilor Virgil Van Dijk era marele favorit la castigarea trofeului FIFA Best, Messi a ridicat titlul. Ronaldo nici macar nu a participat la evenimentul de la Milano, avand probabil informatii ca, desi finalist, nu are sanse la trofeu.

Messi: "Lumea crede ca rivalitatea cu Ronaldo trece de bariera stadioanelor, dar nu e asa"

Leo Messi a vorbit intr-un interviu acordat FIFA dupa ce a cucerit trofeul FIFA Best.



"Sigur ca ne intelegem, desi intre noi este o rivalitate mare care s-a dezvoltat de-a lungul anilor. Exista rivalitate pentru ca unul e la Barca, celalalt a jucat la Real, iar amandoi ne-am batut si am castigat trofee individuale. Oamenii cred, insa, ca rivalitatea noastra trece si in afara terenului, ceea ce nu este adevarat.



Amandoi vrem totul pentru echipele noastre si niciunuia nu-i place sa piarda. E ceva ce nu acceptam. De aceea a aparut aceasta competitie. Dar lucrul important este ca aceasta competitie a noastra e doar pe teren, atat", a spus Messi.