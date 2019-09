UTA - DINAMO 1-3 | "Steaua, Steaua!!!" Reactia lui Nistor dupa ce suporterii aradeni au scandat numele rivalei in finalul meciului! Ironie aruncata de mijlocas

Dinamo a castigat cu 3-1 meciul cu UTA si s-a calificat in optimile Cupei Romaniei.

Dinamo a castigat cu 3-1 intalnirea cu UTA Arad, din Cupa Romaniei, si s-a calificat in faza optimilor. "Cainii" s-au impus gratie golurilor marcate de Moldoveanu, Nistor si Neicutescu. Pentru UTA a punctat Romario Moise.

In finalul meciului, suporterii celor de la UTA au strigat "Steaua, Steaua", incercand sa ii enerveze pe dinamovisti.

Dan Nistor: "Am auzit ce au strigat. Eu stiu ca Steaua joaca in liga a patra"

Dan Nistor le-a raspuns aradenilor cu un gol marcat. La final, el a aruncat si o mica ironie.

"E important ca am castigat, e o victorie care ne mai da moral, trebuie sa ne concentram pe ce avem de facut si sa ne luptam pentru calificarea in Play Off.

Am auzit si eu ca strigau Steaua, Steaua, dar nu m-a deranjat. Eu stiu ca Steaua e in liga a patra", a spus Dan Nistor.