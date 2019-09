CUPA ROMANIEI | FC "U" CRAIOVA - U CLUJ LIVE 21:30! Oltenii asteapta peste 10 mii de oameni in tribune la primul meci pe Oblemenco! U Cluj vine hotarata sa castige

FC "U" Craiova - U Cluj este in aceasta seara de la ora 21:30 in format livetext pe www.sport.ro si facebook sport.ro.

"U" Craiova va juca pentru prima data in Banie pe Stadionul Ion Oblemenco si asteapta cat mai multi fani sa sustina echipa lui Mititelu. Dupa decizia Consiliului Local a Primariei din Craiova, de acum incolo va avea acces si "U" Craiova 1948 sa joace pe Oblemenco, dupa echipa echipa din prima liga, Universitatea Craiova. Oltenii sunt pe primul loc in Liga a 3-a, dupa 5 victorii din 5 meciuri in Seria a 4-a a Ligii a 3-a.

De partea cealata, U Cluj vine in Banie dupa un succes foarte important in campionat, 4-0 in fata celor de la Petrolul, echipa contrcandidata la promovarea in Liga 1. Clujenii se afla pe locul 16 in clasament, dupa un start slab de sezon cu doar 6 puncte acumulate dupa 7 etape. Echipa antrenata de Adrian Falub a inregistrat 5 infrangeri si doua victorii.

Marcel Puscas: "Cred ca vor fi peste 10.000 de oameni"



Presedintele celor de la FC U Craiova, a declarat ca se asteapta ca la ora meciului, pe stadion sa fie peste 10.000 de suporteri.

"Eu cred ca vor fi mai multi de 10.000 de spectatori. S-au vandut vreo 9.500 de bilete pana acum, mai sunt si invitatii si se mai vand bilete. Intre 12 si 15.000 de spectatori ne asteptam. Am fost in dimineata asta pe gazon, antrenamentul a fost foarte scurt, dar a fost important ca jucatorii au avut posibilitatea sa-l cunoasca. Nimeni din club nu mai pasise pe acest stadion pana acum, cu exceptia momentului cu Ilie Balaci. Dar nu s-a mers la vestiare, nicaieri in club", a spus Puscas, la Digi.