Finala Europa League: Chelsea - Arsenal | Incidente la antrenamentul lui Chelsea! Sarri si Higuain au plecat mai repede la vestiar! De la ce a pornit totul!

David Luiz si Higuain au intrat in conflict.

Chelsea si Arsenal se pregatesc de finala UEFA Europa League de la Baku, insa atmosfera nu este deloc linistita in tabara antrenata de Maurizio Sarri.

Higuain si David Luiz, la un pas de bataie

La antrenamentul oficial de luni, Higuain si David Luiz au intrat in conflict, fiind foarte aproape sa sara la bataie. Fundasul brazilian a incercat sa il loveasca cu cotul in figura pe Higuain. Dupa acel moment, Sarri a oprit antrenamentul si a plecat nervos catre vestiar.

Training bust-up between David Luiz and Higuain. Sarri storms off shortly after. #CFC pic.twitter.com/Vu3tg8esPx — David (@CFCsocial) May 29, 2019

UEFA testeaza zgomotul fanilor in boxe

Fanii celor doua cluburi au primit cate 6.000 de bilete si, cu toata ca initial a parut sa fie un numar mic, cele doua cluburi au returnat o parte din bilete! Motivul? Dificultatea de a ajunge la Baku si costul drumului au facut ca fanii celor doua cluburi sa nu se inghesuie pentru a pune pe bilete!

Speriati ca se pot lovi de o situatie in care atmosfera de pe stadion sa nu fie demna de o finala europeana, cei de la UEFA apeleaza la masuri disperate! Mai exact, acestia testeaza in boxele stadionului ambianta de pe stadion care ar urma sa fie folosita, in cazul in care fanii care vor ajunge pe Stadionul Olimpic din Baku nu vor face atmosfera.

Arrived at the stadium. Sounds like a rehearsal of loud piped crowd noise #Baku pic.twitter.com/34sD7otqEb — Amy Lawrence (@amylawrence71) May 28, 2019