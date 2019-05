Un fost fotbalist al lui Arsenal si-a luat nume CHINEZ si va juca in nationala tarii cu peste 1 miliard de locuitori! Premiera absoluta in nationala lui Lippi

Mijlocasul Nico Yennaris se va numi de acum Li Ke!

Nico Yennaris, fost mijlocas al lui Arsenal si Brentford, va deveni primul jucator din afara granitelor Chinei care va evolua pentru nationala acestei tari. El a fost convocat de selectionerul Marcello Lippi pentru amicalele cu Filipine si Tadjikistan.

Yennaris si-a schimbat numele in Li Ke! El s-a nascut si a crescut in Anglia, insa chinezii l-au acceptat pentru ca mama lui s-a nascut in aceasta tara.

In varsta de 26 de ani, Yennaris joaca din ianuarie pentru Beijing Guoan si a primit recent cetatenia chineza.

Naturalizarea englezului reprezinta o premiera pentru fotbalul chinez, oficialitatile din aceasta tara opunandu-se pana acum includerii in lotul primei reprezentative a unor jucatori nascuti in afara granitelor.

China, care are ca obiectiv calificarea la CM 2022 din Qatar, va juca amicale cu Filipine si Tadjikistan pe 7 si 11 iunie, la Guangzhou. Chinezii l-au reconfirmat pe Lippi in functia de selectioner.