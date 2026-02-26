Starul portughez de la Al Nassr s-a decis să devină patron de club.

Cristiano Ronaldo a cumpărat acțiuni la UD Almeria

Fotbalistul trecut pe la Manchester United, Real Madrid și Juventus a achiziționat 25% dintre acțiunile clubului din Segunda Division, UD Almeria.

Lusitanul a cumpărat acțiunile la UD Almeria prin intermediul companiei pe care o deține, CR7 Sports Investments, iar conform comunicatului oficial, Cristiano Ronaldo este hotărât să se implice într-un proiect pe termen lung la Almeria.

Decizia portughezului nu este întâmplătoare, în condițiile în care compania saudită SMC Group condusă de Mohamed Al Khereiji deține majoritatea acțiunilor la UD Almeria.

A fost de mult timp ambiția mea să contribui în fotbal, inclusiv în afara terenului. UD Almeria este un club cu o fundație solidă și un potențial clar de creștere. Abia aștept să susțin următoarea etapă de dezvoltare a clubului împreună cu cei din conducere”, a spus Cristiano Ronaldo.