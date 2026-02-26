Starul portughez de la Al Nassr s-a decis să devină patron de club.

Cristiano Ronaldo a cumpărat acțiuni la UD Almeria

Fotbalistul trecut pe la Manchester United, Real Madrid și Juventus a achiziționat 25% dintre acțiunile clubului din Segunda Division, UD Almeria.

Lusitanul a cumpărat acțiunile la UD Almeria prin intermediul companiei pe care o deține, CR7 Sports Investments, iar conform comunicatului oficial, Cristiano Ronaldo este hotărât să se implice într-un proiect pe termen lung la Almeria.

Decizia portughezului nu este întâmplătoare, în condițiile în care compania saudită SMC Group condusă de Mohamed Al Khereiji deține majoritatea acțiunilor la UD Almeria.

”A fost de mult timp ambiția mea să contribui în fotbal, inclusiv în afara terenului. UD Almeria este un club cu o fundație solidă și un potențial clar de creștere. Abia aștept să susțin următoarea etapă de dezvoltare a clubului împreună cu cei din conducere”, a spus Cristiano Ronaldo.