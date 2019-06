ULTIMA ORA | Ionut Radu, la Arsenal?! Impresarul sau a facut anuntul in presa italiana: "Sunt perspective interesante din toate punctele de vedere"

Ionut Radu, titular al nationalei U21 a Romaniei si al Genoai, este urmarit de Arsenal si Lyon, spune agentul sau.

Ionut Radu, portarul nationalei U21 a Romaniei, dar si titular al formatiei Genoa, care s-a salvat in-extremis de la retrogradarea din Serie A, poate prinde un transfer tare in aceasta vara. El a fost cedat in 2018 de Inter la Genoa in schimbul sumei de 8.000.000 euro, dar milanezii au pastrat o clauza de rascumparare in valoare de 12.000.000 euro. Ei cantaresc acum decizia, presa italiana notand ca l-ar putea cumpara pentru a-si asigura viitorul. Radu ar urma sa mai fie imprumutat un sezon.

Ionut Radu, urmarit de Arsenal



Crescenzo Cecere, impresarul lui Ionut Radu, a vorbit pentru FCInterNews.it, acesta dezvaluind ca portarul este urmarit si de Arsenal, dar si de Olympique Lyon. Crescenzo Cecere spune ca "Radu are o mare simpatie pentru Inter".

"El este la Genoa si mai are contract inca 2 ani acolo. Inter are dreptul de a-l rascumpara, iar daca va dori sa il exercite, noi vom discuta. Pentru moment, el ramane pe pozitii, chiar daca are o simpatie mare pentru culorile lui Inter.

Sunt si alte echipe interesate, inclusiv Lyon. Recent a fost si Arsenal. Este o perspectiva interesanta din toate punctele de vedere", a spus agentul lui Ionut Radu.

Radu a contribuit la salvarea Genoai de la retrogradare



Ionut Radu a aparat in 33 de meciuri poarta Genoai in sezonul recent incheiat al Serie A. El i-a luat locul veteranului Marchetti, in varsta de 36 de ani, care a inceput sezonul ca titular, dar a gafat si a fost scos rapid din echipa.

Genoa a incheiat sezonul din Serie A pe locul 17, cu 38 de puncte, la egalitate de puncte cu Empoli.