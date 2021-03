BREAKING NEWS | Sumudica, anunt BOMBA! Si-a DAT DEMISIA dupa infrangerea cu Kayserispor!

Marius Sumudica n-a castigat niciun meci in 7 etape pe banca lui Rizespor! Miercuri a pierdut cu Kayseri, 1-2!

Sumudica a lasat de inteles ca vrea sa plece de la echipa in discursul pe care l-a vut in fata camerelor la finalul meciului! A avut aceeasi intentie si dupa infrangerea de pe teren propriu cu Erzurumspor, de pe 12 februarie, insa atunci fotbalistii l-au intors.

Jurnalistul Ertan Suzgun sustine ca Sumudica si-a anuntat fotbalistii ca a stat pentru ultima oara pe banca lui Rizespor in partida cu Kayseri. Sumudica le-a multumit fotbalistilor si le-a transmis ca pleaca!

Asa cum lasase de inteles si dupa 0-0 acasa cu Sivasspor, de acum 6 zile, Sumudica e in conflict cu jucatorii!

"Voi avea o intalnire cu sefii mei in cursul saptamanii. Poate ca o schimbare de aer va fi buna pentru echipa. Cred ca suntem azi la o rascruce. Exista o ruptura intre mine si echipa. M-am imbolnavit din cauza stresului. Nu am reusit sa aduc un plus echipei, e vina mea. Nu vreau sa mor pe banca", a spus Sumudica dupa infrangerea cu Kayseri, la microfonul BeIn Sport.



???? SICAK GELİŞME Sumudica, Kayserispor maçı sonrası soyunma odasında futbolculara teşekkür ederek görevi bırakacağını söyledi. pic.twitter.com/PmtVrmWP6n — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) March 3, 2021