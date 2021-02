Discursul HALUCINANT al lui Sumudica dupa parcursul modest al lui Rizespor! "Vin cu trei ore inainte la munca. Dar nu pot sa intru eu pe teren si sa dau gol!"

Marius Sumudica a ajuns la 5 meciuri pe banca lui Rizespor, dar nu a inregistrat pana acum nicio victorie.

Antrenorul roman spune ca nu este vina lui, ci ca ghinionul si conditiile din trecut de la club sunt de vina pentru rezultatele obtinute. El nu s-a ferit sa isi expuna pararea si a declarat ca nu poate sa intre pe teren pentru a marca gol.

"Toata lumea zice, vrem victoria, vrem victoria! Nu este tot timpul usor sa castigi. Ne dorim asta, dar mai ales sa strangem punct cu punct. Pentru ca punctele conteaza. Un punct te poate salva de la retrogradare, un punct te poate costa titlul. In ultimii opt ani, niciodata nu mi s-a intamplat ca, in cinci meciuri, sa nu castig nici macar unul. Niciodata! Eu mi-am facut treaba, vin cu trei ore inainte la munca... Dar nu pot sa intru eu pe teren si sa dau gol

Nu e vina mea. Cand am venit aici, am gasit jucatori accidentati, am gasit jucatori infectati cu Covid. Ce pot sa fac eu? Nu am o baghta magica. Cand am venit aici, nu am spus ca vreau sa o fac pe Rize campioana, am spus ca vreau sa o pastrez pe Rize in prima liga. Cu prima ocazie, daca voi mai fi aici, cand voi putea face eu transferurile, atunci sa ma intrebati de ce Rize este pe locul 14 sau 15. Dar nu se va intampla asta niciodata cu Sumudica. Acum nu e vina mea.

Eu va promit un singur lucru, Rize, cu Sumudica, nu va retrograda niciodata. Iar la anul, puteti sa imi spuneti orice. Dar nu acum. Acum nu merit asa ceva", a spus Sumudica.

Pentru 'Sumi' urmeaza un meci pe teren propriu impotriva lui Sivasspor, iar dupa se va confrunta cu fosta echipa a lui Dan Petrescu, Kayserispor.

