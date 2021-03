CUTREMUR la Rize dupa o noua infrangere pentru Sumudica! Fanii ii cer sa PLECE: l-a batut Kayserispor, prima sa echipa din Turcia

Presiune pe Marius Sumudica dupa infrangerea de la Kayseri!

Antrenorul roman ramane fara victorie in 7 meciuri pe banca lui Rizespor. Sumudica a pierdut miercuri pe terenul lui Kayserispor, prima echipa pe care a antrenat-o in Turcia si clubul parasit de Dan Petrescu acum o saptamana.

Toate golurile meciului s-au marcat in partea a doua. Muhar a deschis scorul in minutul 48 pentru Kayseri, apoi Samu a egalat in mintul 73, pentru ca Parlak sa aduca victoria pentru gazde dupa alte 4 minute.

Seria negativa a adus-o pe Rize din nou in calculele retrogradarii. Echipa e pe 16, cu 28 de puncte, doar doua peste Erzurumspor, aflata pe prima pozitie care trimite in liga secunda.

Pe net, fanii ii cer lui Sumudica plecarea de la Rizespor! "A dat vina pe jucatori etapa trecuta, a recunoscut ca nu poate sa faca mai mult. Atunci, de ce continua? Ar trebuis a plece acum", a scris un suporter, in timp ce multi altii sustin ca nu vad nicio schimbare in jocul echipei, asa ca sefii trebuie sa actioneze inainte ca Rize sa se afunde si mai mult in zona rosie a clasamentului.



❌ Fenerbahçe

???? Kasımpaşa

❌ Alanyaspor

❌ BB Erzurumspor

???? Ankaragücü

???? Sivasspor

❌ Kayserispor Marius Sumudica, Ç. Rizespor'un başında çıktığı 7 maçta galibiyet alamadı. pic.twitter.com/T22DLSWltc — mackolik (@mackolik) March 3, 2021

