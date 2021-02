Anunt INCREDIBIL din Turcia! I-a cerut demisia lui Sumudica in direct la TV! "Trebuie sa se desparta de Rizespor!"

Echipa lui Sumudica, Rizespor, are o serie de 7 meciuri consecutive fara victorie, iar romanul a facut declaratii dure.

'Sumi' si-a criticat in spatiul public jucatorii, deoarece nu au profitat de superioritatea numerica din meciul cu Sivasspor, scor 0-0. Ridvan Dilmen a comentat in direct reactia romanului. Fostul international turc si jucator la Fenerbahce in perioada 1987-1995, considera ca Marius Sumudica ar trebui sa fie demis dupa ultima declaratie facuta.

"Sumudica ar trebui sa fie demis dupa aceste declaratii, trebuie sa se desparta de Rizespor. Mie imi place Sumudica, e un antrenor care propune un sistem clar, dar declaratia lui a fost ca si cum ar fi spus: 'Dati-ma afara, mi-e dor de Romania'. Nu e posibil ca echipa si antrenorul sa mai lucreze impreuna dupa aceste declaratii", a declarat Ridvan Dilmen, in direct la emisiunea 100% Futbol, citat de Ajansspor.

Rizespor este pe locul 15 in clasament, cu 28 de puncte, fiind la 3 puncte de locul care o poate duce la retrogradare. Miercuri, echipa pregatita de Sumudica va juca impotriva lui Kayserispor.

