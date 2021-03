Sumudica, contestat in Turcia de o legenda a lui Galatasaray: "Cata incredere sa mai aiba jucatorii in tine?"

Marius Sumudica a avut o iesire nervoasa la finalul ultimului meci de campionat, incheiat 0-0.

Dupa partida cu Sivasspor, incheiata 0-0, in care Rizespor a avut un om in plus mai mult de o repriza, Marius Sumudica si-a criticat jucatorii in interviurile de dupa meci. "Priviti interviul lui Sumudica de la finalul meciului si interviul lui Mehmet Altiparmak.

Sumudica a dat vina pe jucatori. Nu sunt de acord cu acest lucru. Cata incredere sa mai aiba jucatorii in tine daca tu le spui ca "nici Mourinho, daca ar veni aici, n-ar reusi nimic?'", a declarat Sarioglu, citat de Afimode Haber. Romanul a mai fost criticat si de o alta legenda a fotbalului turc, Ridvan Dilmen, fost jucator al lui Fenerbahce in perioada 1987-1995.

"Sumudica ar trebui sa fie demis dupa aceste declaratii, trebuie sa se desparta de Rizespor. Mie imi place Sumudica, e un antrenor care propune un sistem clar, dar declaratia lui a fost ca si cum ar fi spus: 'Dati-ma afara, mi-e dor de Romania'. Nu e posibil ca echipa si antrenorul sa mai lucreze impreuna dupa aceste declaratii", a declarat Ridvan Dilmen, in direct la emisiunea 100% Futbol, citat de Ajansspor.

Pentru Rizespor urmeaza deplasarea de la Kayserispor, fosta echipa a lui Dan Petrescu. Aflata pe locul 15, cu 28 de puncte, echipa lui Sumudica are nevoie de puncte pentru a nu avea emotii pe finalul sezonului in privinta retrogradarii.