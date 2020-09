BREAKING NEWS | Razvan Lucescu, SCOS din Champions League dupa DEZASTRUL COVID! MOMENT ISTORIC! N-a putut sa stranga jucatori pentru o echipa! Prima reactie a lui Razvan

UPDATE 21:20: Reprezentantii Ligii Campionilor Asiei au anuntat oficial ca Al Hilal a fost retrasa din competitie.

???? BREAKING ????

???????? Al Hilal are deemed to have withdrawn from the #ACL2020 after not being able to name the required 13 players for Group B match against ???????? Shabab Al Ahli!https://t.co/27cH1Bo2aM