Performanta URIASA pentru Razvan Lucescu! Al Hilal, ca FCSB in Europa League! Calificare in Liga Campionilor Asiei cu doar 14 jucatori in lot 

Forumul Asiatic i-a refuzat echipei lui Razvan Lucescu cererea de a amana meciul din Liga Campionilor. Campioana Asiei a avut nu mai putin de 15 jucatori indisponibili, printre care si vedeta echipei Sebastian Giovinco. Astfel, Lucescu a avut la dispozitie doar 11 jucatori de camp si trei rezerve.

Meciul s-a terminat 0-0, Razvan Lucescu efectuand doar o singura schimbare. Acest egal o duce mai departe pe Al-Hilal, care se afla pe primul loc in grupa, cu 11 puncte. In ultima etapa, Al Hilal o va intalni pe Al-Ahli Dubai.

