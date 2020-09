Victorie DRMATICA pentru Razvan Lucescu in Liga Campionilor Asiei! Al-Hilal a marcat golul de 3 puncte in minutul 97

Razvan Lucescu nu s-a putut baza pe 5 jucatori pentru meciul din aceasta seara, dar echipa isi continua parcursul fara greseala din Liga Campionilor Asiei.

Al-Hilal, detinatoarea trofeului a jucat miercuri seara impotriva lui Pakhtakor(Uzbekistan). Fostul jucator de la Juventus, Giovinco a deschis scorul in minutul in minutul 42. Dupa ce a ramas in 10 oameni, Pakhtakor a egalat in minutul 70 prin Derdiyok. Echipa lui Razvan Lucescu a obtinut victoria dramatic in minutul 97 dupa ce a marcat prin Hattan Sultan Babhir.

Al-Hilal este la a treia victorie consecutiva in grupele Ligii Campionilor Asiei si are maximum de puncte. Lucescu JR este pe primul loc in grupa cu 9 puncte, urmat de Pakhtakor cu 6 puncte, Shabab Al-Ahli Dubai cu 3 puncte, iar ultima clasata este Shahr Khodrou fara niciun punct.