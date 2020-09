"Povestea unor eroi care refuza sa dea gres!" Echipa lui Razvan Lucescu se lupta cu Covid-19, dar este neinvinsa in Liga Campionilor Asiei! Ce se intampla la meciul cu Al Ahli

Situatia incredibila in care se afla Al-Hilal, echipa pregatita de Razvan Lucescu, a facut inconjurul lumii.

Jurnalistii din toata lumea au preluat povestea clubului care, desi este decimat de coronavirus, a continuat sa intre pe teren si sa lupte in fiecare meci.

Oficialii FIFA au postat pe contul oficial de Twitter mesajul: "Al-Hilal a dat dovada de spirit eroic si a depasit circumstantele dificile, facand ceea ce era necesar pentru a se califica in fazele eliminatorii, in ciuda absentei multor jucatori ai sai. Echipa a incheiat faza grupelor in fruntea grupei a doua cu 11 puncte."

Oficialii forului mondial au adus si un omagiu celor care s-au luptat cu virusul: "Un salut special pentru Al-Hilal si rugaciunile noastre pentru o recuperare rapida a tuturor", au scris acestia, in timp ce jurnalistii din cadrul Asociatiei Internationale a Presei Sportive i-au numit pe fotbalistii de la Al-Hilal "eroi care refuza sa dea gres".

Dupa primele 5 etape din faza grupelor Ligii Campionilor Asiei, echipa lui Razvan Lucescu este neinvinsa, iar antrenorul are obiectivul de a ajunge pana in finala si de a ridica trofeul deasupra capului.

Clubul, care are 31 de persoane infectate cu noul coronavirus, printre care 19 fotbalisti, a remizat in ultimele doua partide, scor 0-0, iar in aceasta seara are parte de un duel dificil cu Al-Ahli.

Din cauza absentelor importante din lot, Razvan Lucescu va titulariza in aceasta seara 3 portari, doi dintre ei urmand a evolua ca jucatori de camp.