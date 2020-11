BREAKING NEWS | Razvan Lucescu, depistat pozitiv cu Covid-19! Care este starea antrenorului roman

Antrenorul roman de la Al Hilal a primit un rezultat pozitiv la cea mai recenta testare pentru Covid-19. Anuntul a fost facut pe contul oficial de Twitter al clubului.

Reprezentantii echipei au anuntat ca Lucescu va sta in carantina, urmand a fi supus procedurilor medicale impuse de autoritati.

???? The medical tests showed that #AlHilal head coach “Razvan Lucescu” tested positive for COVID-19, he will be subjected to quarantine and health procedures authorized by the Ministry of Health. pic.twitter.com/g5xfgtX49c