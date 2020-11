BREAKING NEWS | "Leo, asta vreau de la tine!" Lucescu a dezvaluit in premiera ce discutie a avut cu Messi dupa meciul cu Barcelona! Moment FABULOS la finalul jocului

Mircea Lucescu a oferit una dintre imaginile sezonului in Champions League la finalul meciului dintre Barcelona si Dinamo Kiev.

Lucescu s-a dus direct spre Messi si i-a adresat cateva cuvinte dupa ultimul fluier al jocului. Luce i-a cerut lui Messi tricoul de joc, spunandu-i ca-si doreste sa-l aiba alaturi de cel al lui Pele in colectia personala. Mai multi jurnalisti au criticat gestul romanului. Lucescu spune ca nu intelege comentariile rautacioase si dezvaluie exact ce a vorbit cu Messi si cu Ronald Koeman.

"Am jucat de 9 ori contra lui Messi. El a debutat in Europa pentru Barcelona contra lui Sahtior. Ne salutam, vorbim cand ne vedem. Dupa meci, i-am spus: "Leo, am tricoul lui Pele. As vrea ca langa Pele sa fie Messi". Mi-a facut semn sa vin sus. Era suparat ca echipa nu prea jucase. Cu mine a fost extraordinar. Si Koeman mi-a zis ca sunt un om extrem de puternic, cu foarte multa admiratie. Exista un respect extraordinar in sport.

Ce-ar fi insemnat, ce putea sa faca Messi? Sa-mi intoarca spatele? Nu s-ar fi intamplat asa ceva! Si eu sunt un personaj pentru Messi. Am si eu o experienta, inaintea meciurilor dintre echipele noastre nu s-a vorbit de mine? Ba da!", a spus Lucescu la Digisport.