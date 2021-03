Bomba la Real Madrid! Raphael Varane ar putea pleca de la echipa in vara anului urmator! Ce echipe il vor pe campionul mondial

Dupa ce e aproape sa se desparta de Sergio Ramos, Real Madrid ar putea pierde si al doilea fundas titular.

Real Madrid tocmai a remizat in weekend cu Atletico Madrid, 1-1, si pastreaza sanse in lupta pentru titlu, insa exista si vesti proaste la echipa antrenata de Zinedine Zidane. Raphael Varane, unul din cei mai importanti fotbalisti din ultimii ani, o poate parasi de Real Madrid in vara, daca nu reuseste sa ajunga la o intelegere cu sefii gruparii pentru prelungirea contractului.

Pe urmele fundasului crescut de Lens sunt Manchester United, PSG sau Manchester City, iar pretul nu ar fi foarte ridicat,70 de milioane de euro, in circumstantele in care se afla situatia contractuala a fundasului. Fotbalistul francez a castigat 18 trofee cu echipa de pe Santiago Bernabeu, dar gruparea madrilena ar putea fi obligata sa il vanda chiar daca nu isi doreste acest lucru.

Manchester United e dispusa sa plateasca 70 de milioane de euro, iar banii ar putea fi folositi pentru transferul lui Kylian Mbappe sau cel al lui Erling Haaland. Varane va implini 28 de ani si cei mai buni ani ai carierei sale se afla inca in fata sa, de aceea el va fi un fotbalist usor de cedat in cazul in care nu se va aseza la masa negocierilor pentru un nou contract.